"Гарантии прав граждан и забота о соотечественниках": зарубежные эксперты обсудили поправки в Конституцию РФ на круглом столе НОМ

Вадим Карасев

Внесение поправок в Конституцию показывает, что Россия больше не хочет идти по тому пути, по которому она шла в 90-е годы. Такое мнение высказали международные эксперты в ходе круглого стола, который во вторник провела Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) , передает РАПСИ.



В рамках круглого стола политологи и правоведы из разных стран обсудили конституционную реформу в России.

"Независимый общественный мониторинг считает крайне важным взаимодействие с зарубежными экспертами, которое длится не первый год, мы активно приглашаем международных коллег вести мониторинг избирательных процессов в Российской Федерации и сами выезжаем в зарубежные страны", — сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Политолог, публицист, общественный деятель Дмитрий де Кошко (Франция) увидел в поправках заботу о соотечественниках. "Очень хорошо, что поправки в Конституцию, укрепляют понятие русского мира и усиливают заботу о соотечественниках", - сказал он.

Он также подчеркнул, что в поправках в Конституцию РФ прослеживается усиление прав граждан.

"Специфика поправок – гарантии защиты собственности, прав граждан, гарантии индексации пенсий и зарплат – это все же очень внутренние вопросы, хотя я понимаю, что россиянам они важнее всего. Среди поправок есть пункт, который я особенно ценю: наконец-то признается существование соотечественников за границами территориальной России", - отметил он.

Юрист, публицист Слободан Стойичевич из Сербии отметил, что поправки в Конституцию - это защита суверенитета от вмешательства США.

"Нам всем сейчас внушают по всей Европе через медиа, которые в большинстве своем находятся под влиянием американским, что Россия меняет Конституцию, чтобы президент Путин остался у власти, мне же кажется, что ситуация выглядит совсем наоборот. Американский гегемонизм, агрессивная внешняя политика такова, что просто вынуждает суверенные страны как Россия, защититься", - отметил эксперт.

Профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени, в свою очередь, отметил, что в России произошёл переход от "кровавой" Конституции к Конституции консолидации и гражданского общества. "Я занимаюсь проблемами, происходящими в Советском Союзе и России с 1962 года. Это довольно длительный период, и я могу сказать, что изменения колоссальные. О нынешней Конституции можно сказать в историческом масштабе, что произошел переход от "кровавой" Конституции к консолидации. В 1993 году в Основном законе не присутствовало гражданское общество, это было навязывание сверху, поэтому те проблемы, которые возникали тогда, оставили свой отпечаток и на Конституции тоже", — подчеркнул Кемени.