ГБР Украины завершило следствие по делу Пашинского и передает его в суд

Анастасия Иванова

Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) завершили досудебное расследование по делу бывшего депутат Верховной рады Сергея Пашинского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. В сообщении указано, что Пашинского подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил пистолет марки Glock 19.

«В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением», — говорится в сообщении.

Указано, что защитникам Пашинского уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. После ознакомления адвокатов с материалами следствия, обвинительный акт направят в суд.

В случае доказательства вины, бывшему депутату Рады грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает уголовную ответственность.

Виновным назначили самого потерпевшего раненого селянина, действия которого были признаны «общественно опасными». В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство»). Ему грозило от трех до семи лет лишения свободы.

Однако все вновь перевернулось и встало обратно «с гловы на ноги» после смены власти на Украине. На стороне Химикуса в дело вмешалась юридическая команда известного юриста Андрея Портнова, который начал инициировать уголовное преследование «героев Майдана».

В итоге в сентябре 2019 года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.

Отметим, что Пашинский является фигурантом другого, куда более громкого дела, расследование которого на Украине все никак не может пробить себе дорогу. Экс-депутат является одним из организаторов стрельбы на Майдане в 2014 году, о чем уже снято немало документальных фильмов.

Как сообщало ИА Newstes, последнее такое кино под названием «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» было показано в США в феврале этого года. В нем снайперы, расстрелявшие на Майдане людей сообщили, что к организации всего дела были причастны Андрей Парубий и Сергей Пашинский, которые отвечали за обстановку в отеле «Украина» и за снабжение оружием.