Генералов лишат каракулевых шапок

Вадим Карасев

Министерство обороны России предложило заменить форму высшего офицерского состава Вооруженных сил. Об этом говорится в проекте указа президента РФ.

Вместо каракулевых шапок с козырьком генералы, адмиралы, полковники и капитаны I ранга будут носить шапки из более дешевых материалов. Генералам, адмиралам и полковникам достанутся головные уборы из облагороженной овчины. Каракулевые шапки пока останутся в формах аналогичных чинов Федеральной службы охраны и высших рангов Росгвардии.

При этом козырьки менять не планируется. Как указано в приказах министра обороны "Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих Вооруженных сил", высшие офицеры по-прежнему будут носить шапки с золоченым шитьем на козырьках. Указ президента должен вступить в силу в июле.