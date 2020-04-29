Глава Минтруда рассказал об "окне возможностей" в ситуации с COVID-19

Лидия Мартынова

Многие отрасли, в том числе предприятия, занимающиеся информационными технологиями, доставкой и сельским хозяйством, видят в нынешней ситуации дополнительные возможности, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Многие отрасли на сегодняшний день видят в этой ситуации, скажем так, окно возможностей, это и IT-подразделения, и доставка, это и сельское хозяйство, предприятия лёгкой промышленности, которые занимаются производством продуктов первой необходимости",- сказал Котяков в интервью каналу "Россия 24".

Он уточнил, что эти предприятия пользуются случаем и наращивают производство.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.