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Глава Минтруда рассказал об "окне возможностей" в ситуации с COVID-19

Глава Минтруда рассказал об "окне возможностей" в ситуации с COVID-19
Многие отрасли, в том числе предприятия, занимающиеся информационными технологиями, доставкой и сельским хозяйством, видят в нынешней ситуации дополнительные возможности, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Многие отрасли на сегодняшний день видят в этой ситуации, скажем так, окно возможностей, это и IT-подразделения, и доставка, это и сельское хозяйство, предприятия лёгкой промышленности, которые занимаются производством продуктов первой необходимости",- сказал Котяков в интервью каналу "Россия 24".

Он уточнил, что эти предприятия пользуются случаем и наращивают производство.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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