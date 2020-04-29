Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в сексуальных домогательствах, Тина Канделаки его поддержала

Вадим Карасев

Сегодня издание BBC опубликовало большую статью о главном редакторе радиостанции "Эхо Москвы", 64-летнем Алексее Венедиктове, под названием"Между струйками: жизнь и правила Алексея Венедиктова". В материале речь идет о работе, политических взглядах Венедиктова и его отношениях с подчиненными.

Особое внимание в статье заслуживает история бывшего секретаря главреда "Эха Москвы", 30-летней Анны Ведуты. Девушка рассказала, что в 2012 году она столкнулась с сексуальными домогательствами шефа. Анна утверждает, что все произошло по пути домой после дружеского ужина с коллегами. Сначала Венедиктов и Ведута ехали в машине вместе с другими сотрудниками, а через какое-то время остались наедине на заднем сиденье авто. Девушка рассказывает, что в этот момент Венедиктов придвинулся к ней, начал обнимать и трогать за колени.





Анна Ведута

Я вжималась в кресло, уползала, говорила: "Не надо",

— рассказала Анна.

Она уточнила, что босс также попытался ее поцеловать и настойчиво предлагал ей подняться в ее квартиру. Она отказала, сославшись на то, что живет с родителями.

Анна уточнила, что долгое время не решалась рассказать эту историю публично, потому что ей было стыдно. При этом девушка продолжила работать у Венедиктова, но старалась больше не оставаться с ним один на один. По словам Ведуты, эту историю знал только ее возлюбленный и коллега Андрей Ходорченков, который вскоре после этого уволился с радиостанции.





Анна Ведута

В новой статье BBC была рассказана еще одна история о харассменте со стороны Алексея Венедиктова — жертва пожелала остаться анонимной. Этот случай был похож на тот, что произошел с Анной, однако на этот раз дело было не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Девушка хотела сотрудничать с радиостанцией, поэтому Венедиктов сам с ней связался и предложил встречу:

Он мне написал, предложил поговорить. Я приехала в ресторан отеля "Гельвеция", где Венедиктов был с компанией. Мы сидели за столом очень плотно, мне некуда было рыпнуться, и Венедиктов сначала стал придерживать меня за плечо, будто случайно. Положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра.





Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов уже прокомментировал обвинения в свой адрес. Главред "Эхо Москвы" назвал вышеперечисленные истории не более чем фантазиями девушек. Журналист уточнил, что с Ведутой его связывали исключительно дружеские отношения, а также заявил, что про случай в Санкт-Петербурге он ничего не помнит:

Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу. Мы вообще все дружили. Я знаю, кто живет с родителями.

Алексей Венедиктов заявил, что не понимает, для чего девушки поделились этими, выдуманными по его мнению, историями с общественностью. Журналист предположил, что они просто хотят нажиться на его имени и получить с этого "какой-то бенефит".





На сторону Алексея Венедиктова в секс-скандале уже встала его коллега и подруга Тина Канделаки. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" написала в своем телеграм-канале пост, в котором назвала поведение Венедиктова "тактильностью шестидесятников", которая присуща всем представителям его поколения. Тина сказала, что считает, что Анна Ведута просто неправильно истрактовала поведение Венедиктова. Канделаки также заявила, что главред "Эха Москвы" неоднократно трогал ее за колени, однако она не восприняла это как сексуальное домогательство с его стороны.

Трогал ли меня Венедиктов за коленки? Да. Венедиктов даже говорил мне, что не надо отращивать большую задницу, и я как-то не чувствовала никогда в его словах скрытых грязных намеков. Смеялась и говорила, что слишком сильно люблю заниматься спортом. На что Венедиктов говорил, что надо лучше питаться. Каждый раз мы с Лешей смеемся над тем, в какой форме я нахожусь: похудела, поправилась, куда двигаюсь и т. д. Девчонок Леша всегда поддерживал, да и вообще — Леша всегда поддерживал молодых, протягивал руку помощи всем и всех везде с собой таскал. Он многим помог сделать карьеру и, если захочет, перечислит их сам. И дело именно в характере Венедиктова, а не в красоте и формах юных дев,

— высказалась Канделаки.





Тина Канделаки