Главу самарского минпрома отправили в отставку

Влада Некрасова

Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отправлен в отставку, он не выдержал темп в условиях работы правительства по борьбе с коронавирусом, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Жданов, действительно, отправлен в отставку. Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор… Этот период – очень тяжелый, когда правительство работает 24 на 7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Азаров подчеркнул, что в текущих условиях чиновники должны брать на себя ответственность, принимать оперативные решения. "Организовывать лично, не прячась за формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и так далее", - заявил губернатор.

Михаил Жданов был назначен на должность главы самарского минпрома в октябре 2018 года.