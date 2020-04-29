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Главу самарского минпрома отправили в отставку

Главу самарского минпрома отправили в отставку
Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отправлен в отставку, он не выдержал темп в условиях работы правительства по борьбе с коронавирусом, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Жданов, действительно, отправлен в отставку. Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор… Этот период – очень тяжелый, когда правительство работает 24 на 7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Азаров подчеркнул, что в текущих условиях чиновники должны брать на себя ответственность, принимать оперативные решения. "Организовывать лично, не прячась за формулярами чиновничьими, а просто брать и обеспечивать область ИВЛ, средствами индивидуальной защиты и так далее", - заявил губернатор.


Михаил Жданов был назначен на должность главы самарского минпрома в октябре 2018 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

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