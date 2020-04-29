Годовщина возвращения в Россию Янтарной комнаты
Двадцать лет назад Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Это произошло 29 апреля 2000 года.
Знаменитый шедевр искусства 18 века, Янтарную комнату, создал Андреас Шлютер, который с 1699 года занимал должность главного архитектора прусского королевского двора. Перестраивая дворец в Берлине, он решил использовать для отделки интерьера янтарь. Прежде янтарь никогда не использовался для подобных целей.
В 1716 году Фридрих Вильгельм I преподнес Янтарную комнату Петру I в качестве дипломатического подарка. Российский император подарок оценил. «Король подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чём давно желали» — писал он жене Екатерине.
Янтарный кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Санкт-Петербург в 1717 году. Мозаичные панно установили в нижнем зале в Людских палатах в Летнем саду. Дочь Петра — Елизавета — в 1743 году решила «исправить» кабинет и поручила это знаменитому архитектору Растрелли, который ввёл в отделку золочёную деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы.
В итоге, к 1770 году кабинет преобразился в знаменитую Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском Селе. При этом существенно увеличившись в размерах и роскоши. Но резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарное оформление. Комнату несколько раз реставрировали — в 1833, 1865, 1893-1897, 1933-1935 годах. Ещё одна серьёзная реставрация намечалась на 1941 год.
Однако во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату в ряду других наиболее ценных экспонатов не смогли вывезти в тыл — причиной стали слишком хрупкие детали. Тогда ее законсервировали, оклеив бумагой, марлей и ватой. Оккупанты нашли её и вывезли в Кёнигсберг.
Похищенные янтарные панно и двери были смонтированы в одном из залов Кёнигсбергского замка. Некоторое время они украшали работавший там музей. Когда же немецкие войска отступали, комната была демонтирована и вывезена в неизвестном направлении.
Поиски Янтарной комнаты начались почти сразу после взятия Кёнигсберга и продолжались много лет. Но комната так и не была найдена. Так продолжалось до 1981 года, когда она всё же была обнаружена. Тогда же начались работы по её реконструкция. В 1997 году немецкие власти конфисковали фрагменты мозаики Янтарной комнаты у некоего нотариуса. Как оказалось, её передал на временное хранение немецкий офицер, который и участвовал в вывозе Янтарной комнаты из Царского Села.
И вот 29 апреля 2000 года фрагменты Янтарной комнаты вернулись в Россию. А в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, она была полностью восстановлена калининградским янтарём. Сейчас её можно увидеть в Екатерининском дворце.