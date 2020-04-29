Годовщина возвращения в Россию Янтарной комнаты

Лидия Мартынова

Двадцать лет назад Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Это произошло 29 апреля 2000 года.

Знаменитый шедевр искусства 18 века, Янтарную комнату, создал Андреас Шлютер, который с 1699 года занимал должность главного архитектора прусского королевского двора. Перестраивая дворец в Берлине, он решил использовать для отделки интерьера янтарь. Прежде янтарь никогда не использовался для подобных целей.

В 1716 году Фридрих Вильгельм I преподнес Янтарную комнату Петру I в качестве дипломатического подарка. Российский император подарок оценил. «Король подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чём давно желали» — писал он жене Екатерине.

Янтарный кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Санкт-Петербург в 1717 году. Мозаичные панно установили в нижнем зале в Людских палатах в Летнем саду. Дочь Петра — Елизавета — в 1743 году решила «исправить» кабинет и поручила это знаменитому архитектору Растрелли, который ввёл в отделку золочёную деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы.

В итоге, к 1770 году кабинет преобразился в знаменитую Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском Селе. При этом существенно увеличившись в размерах и роскоши. Но резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарное оформление. Комнату несколько раз реставрировали — в 1833, 1865, 1893-1897, 1933-1935 годах. Ещё одна серьёзная реставрация намечалась на 1941 год.

Однако во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату в ряду других наиболее ценных экспонатов не смогли вывезти в тыл — причиной стали слишком хрупкие детали. Тогда ее законсервировали, оклеив бумагой, марлей и ватой. Оккупанты нашли её и вывезли в Кёнигсберг.

Похищенные янтарные панно и двери были смонтированы в одном из залов Кёнигсбергского замка. Некоторое время они украшали работавший там музей. Когда же немецкие войска отступали, комната была демонтирована и вывезена в неизвестном направлении.

Поиски Янтарной комнаты начались почти сразу после взятия Кёнигсберга и продолжались много лет. Но комната так и не была найдена. Так продолжалось до 1981 года, когда она всё же была обнаружена. Тогда же начались работы по её реконструкция. В 1997 году немецкие власти конфисковали фрагменты мозаики Янтарной комнаты у некоего нотариуса. Как оказалось, её передал на временное хранение немецкий офицер, который и участвовал в вывозе Янтарной комнаты из Царского Села.

И вот 29 апреля 2000 года фрагменты Янтарной комнаты вернулись в Россию. А в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, она была полностью восстановлена калининградским янтарём. Сейчас её можно увидеть в Екатерининском дворце.