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Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл

Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл

Май для большинства представителей Зодиакального круга станет временем серьезных перемен. В гороскопе отражены советы Анжелы Перл, известного астролога, которые помогут найти верное направление для привлечения в жизнь удачи.

Май — активный месяц, когда звезды и планеты меняют свое положение и оказывают как позитивное, так и отрицательное влияние на всех без исключения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с советами Анжелы Перл, чтобы понять, какие события сильно изменят жизнь и что нужно предпринять для того, чтобы достичь процветания в мае 2020 года.


Овен

Фокус внимания Овнов в мае сдвинется. Кармический узел меняет Знак, и в последнем месяце весны Овны почувствуют необходимость в общении и связях. Это может быть обучение чему-то новому, приобретение новых гаджетов или работа по их продаже. В связи с этим жизнь Овнов не будет стоять на месте, и весь месяц будет насыщен приятными переменами.

Телец


Кармические Лунные узлы меняют Знак, и Тельцам в мае предстоит обратить внимание на финансы. С мая 2020 года и на полтора года вперед эта тема будет самой главной в жизни. Тельцы смогут достичь финансовой независимости, а также найти для себя цель, которая будет достигнута за этот срок.

Близнецы

С 6 мая в жизни Близнецов начнут происходить перемены. С этого дня кармические узлы сменят Знак, и фокус внимания Близнецов будет направлен на ось отношений. До января 2022 года главной заботой будет налаживание связей, переосмысление своего стиля и образа жизни. Важным фактором будет и ось межличностных отношений, когда происходит смена статуса: замужество, развод, рождение детей.

Рак


С мая Раки будут чувствовать ветер перемен. 6 числа произойдет смена Знака кармических узлов, и ближайшие полтора года Ракам астролог рекомендует обратить внимание на 12 дом гороскопа. Его влияние будет определять деятельность Раков, касающуюся внутреннего и внешнего преображения, переезда в другую страну, смены статуса.

Лев

Львам май также принесет перемены. Кармические узлы сменят Знак, и на ближайшие полтора года внимание Львов будет сосредоточено на работе, которая с большой вероятностью будет сетевой. Новые возможности появятся в бизнесе, который Львы смогут организовать онлайн. Также Львов ждут перемены в личной жизни, в том числе долгожданное пополнение в семье.

Дева

В мае произойдет одно из самых важных событий: смена Знака кармическими узлами. С 6 числа Девам астролог рекомендует сосредоточиться на карьере, статусе и недвижимости. Начало мая — время перемен, когда Девы смогут наладить личные отношения, возобновить карьерный рост, переехать и найти для себя новые цели для обретения благополучия.

Весы


Весам с мая 2020 года и по январь 2022 предстоит сменить фокус внимания. Кармические узлы меняют Знак, перемещаясь в 9 дом гороскопа, отвечающий за поиск смысла жизни. В ближайшие полтора года Весам будет доступно общение с иностранцами, что может стать причиной переезда или организации бизнеса через интернет.

Скорпион

В мае произойдет значимое событие — смена Знака кармическими узлами. С 6 числа внимание Скорпионов сместится на сферу финансов. Именно эта сфера жизни будет главной на ближайшие полтора года. С мая Скорпионы смогут найти способ увеличить доход, причем не только за счет своей работы. Деньги могут прийти как по наследству, так и за счет смены статуса и обретения общего бюджета с партнером.

Стрелец

В мае активность планет будет высокой, однако самым важным событием будет смена Знака кармическими узлами. С 6 числа в жизнь Стрельцов придут перемены, когда внимание сместится на ось отношений и брака. Вплоть до января 2022 года перемены ворвутся в жизнь, и Стрельцы могут связать себя узами брака или же развестись, обзавестись деловыми связями.

Козерог


В мае Козерогов ожидают серьезные перемены. С 6 числа кармические узлы меняют Знак, и в ближайшие полтора года фокус внимания будет направлен на сферы работы и здоровья. Это значит, что Козероги станут активно развиваться, получать дополнительно образование, а также смогут знаться восстановлением здоровья.

Водолей

Кармические узлы сменят Знак 6 мая, и с этого периода вплоть до января 2022 года внимание Водолеев будет сфокусировано на детях, хобби и романтических отношениях. В жизни Близнецов начнутся позитивные перемены, если не медлить и внимательно следить за знаками судьбы, которые помогут вовремя открывать двери, ведущие к благополучной жизни.

Рыбы

Рыб в мае ожидают перемены, связанные со сменой Знака кармическими узлами. Фокус внимания сместится, и на ближайшие полтора годы важной частью жизни станет сфера недвижимости и близких людей. Рыбы могут заняться переездом, выйти замуж, начать долгосрочный ремонт и прочие дела, связанные с семьей и жильем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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