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Госэкзамены в российских колледжах могут пройти дистанционно

Госэкзамены в российских колледжах могут пройти дистанционно

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому студенты колледжей и техникумов будут защищать выпускные работы и проходить госэкзамены в этом году дистанционно. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, защита выпускной работы, если её практическую часть невозможно провести в дистанционной форме, оценивается по решению образовательной организации на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям.

Документ также допускает перенос проведения государственной итоговой аттестации на иной период, установленный региональными властями.

Проект подготовлен в связи с угрозой распространения коронавируса в России, говорится в пояснительной записке.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», из-за пандемии COVID-19 девятиклассники будут сдавать основной экзамен на базе тех школ, где они обучались. С местом проведения ЕГЭ пока не определились. Формат вступительных экзаменов в вузы также изменится. 

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По материалам: pnp.ru

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