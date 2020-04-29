Губернатор Московской области заявил о выходе региона на плато
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия-1» заявил, что регион вышел на плато по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
, - цитирует ТАСС слова Воробьева.
Он сообщил, что вся система здравоохранения региона работает в усиленном режиме. Каждый день дополнительно развертывают минимум по 100 коек. 29 апреля открыли два больших медицинских комплекса. Один из них расположен в Солнечногорске, второй – в Мытищах.
По словам губернатора, власти Московской области заключили контракт на поставку одного миллиона защитных костюмов для медицинских работников.
Андрей Воробьев отметил, что на майские праздники в регионе патрули будут работать в усиленном режиме. Он призывает граждан оставаться дома.
Накануне губернатор Московской области продлил введенный режим самоизоляции до 11 мая. Ослабление ограничительных мер станет возможным только после уменьшения уровня заболеваемости COVID-19.Читайте также: Срок окончания пандемии COVID-19 в России ученые перенесли на август