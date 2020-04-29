Губернатор Московской области заявил о выходе региона на плато

Вадим Карасев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия-1» заявил, что регион вышел на плато по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

, - цитирует ТАСС слова Воробьева.

Он сообщил, что вся система здравоохранения региона работает в усиленном режиме. Каждый день дополнительно развертывают минимум по 100 коек. 29 апреля открыли два больших медицинских комплекса. Один из них расположен в Солнечногорске, второй – в Мытищах.

По словам губернатора, власти Московской области заключили контракт на поставку одного миллиона защитных костюмов для медицинских работников.

Андрей Воробьев отметил, что на майские праздники в регионе патрули будут работать в усиленном режиме. Он призывает граждан оставаться дома.

Накануне губернатор Московской области продлил введенный режим самоизоляции до 11 мая. Ослабление ограничительных мер станет возможным только после уменьшения уровня заболеваемости COVID-19.

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