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Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры

Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Певица часто публикует откровенные снимки, восхищая поклонников красотой. Однако, как оказалось, сама она не считает свою внешность идеальной. Ханна призналась, что тщательно выбирает ракурс перед камерой, чтобы скрыть недостатки.


Глядя на популярную певицу и неоднократную победительницу конкурсов красоты, едва можно поверить, что она стесняется своей внешности. Однако в разговоре с журналистами певица неожиданно заявила о недостатках, которые успешно маскирует во время фотосессий.  

«У меня на самом деле такое большое количество комплексов, что об этом можно написать отдельную книгу, — говорила она в Instagram-эфире для Woman.ru — Я стараюсь как могу как-то скрыть свои недостатки. Например, один из самых больших, я считаю, — своеобразная фигура, когда достаточно маленькая грудь и очень узкий таз. Даже, когда я рожала, мне говорили, что нужно делать кесарево из-за этого. Конечно, я каждый раз стараюсь встать на бедро, выставить немного грудь, чтобы появилась талия».


Впрочем, 29-летняя Ханна старается не зацикливаться на негативе, отмечая, что спокойно относится к особенностям своего тела и не собирается его кардинально менять. Чтобы выглядеть стройнее, певица просто уделяет много времени физическим упражнениям, а также следит за питанием.

«Стараюсь ограничивать себя в употреблении сладкого. Но не могу жить без шоколада! И очень больно, когда вижу огромную плитку в холодильнике, а мне ее нельзя. Потому что понимаю, завтра будет плюс триста граммов, которые нужно еще полдня отрабатывать в спортзале», — говорила она.

В восторге от форм супруги и Павел Курьянов. По словам Ханны, муж совершенно не ревнует ее к поклонникам, а напротив, мотивирует выглядеть безупречно.   

«Мне кажется, он сам кайфует, — делится наблюдениями Ханна. — Ему льстит, что жена красивая, привлекательная. У нас никогда не было разговоров о том, что мне нужно быть скромнее. А мне нравится, что могу раскрывать свой женский потенциал на сто процентов. При этом у меня нет ни одной фотографии, где грудь нараспашку или отсутствует нижнее белье. Стараюсь быть сексуальной, но не чересчур».

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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