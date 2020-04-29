Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Глядя на популярную певицу и неоднократную победительницу конкурсов красоты, едва можно поверить, что она стесняется своей внешности. Однако в разговоре с журналистами певица неожиданно заявила о недостатках, которые успешно маскирует во время фотосессий.
«У меня на самом деле такое большое количество комплексов, что об этом можно написать отдельную книгу, — говорила она в Instagram-эфире для Woman.ru — Я стараюсь как могу как-то скрыть свои недостатки. Например, один из самых больших, я считаю, — своеобразная фигура, когда достаточно маленькая грудь и очень узкий таз. Даже, когда я рожала, мне говорили, что нужно делать кесарево из-за этого. Конечно, я каждый раз стараюсь встать на бедро, выставить немного грудь, чтобы появилась талия».
Впрочем, 29-летняя Ханна старается не зацикливаться на негативе, отмечая, что спокойно относится к особенностям своего тела и не собирается его кардинально менять. Чтобы выглядеть стройнее, певица просто уделяет много времени физическим упражнениям, а также следит за питанием.
«Стараюсь ограничивать себя в употреблении сладкого. Но не могу жить без шоколада! И очень больно, когда вижу огромную плитку в холодильнике, а мне ее нельзя. Потому что понимаю, завтра будет плюс триста граммов, которые нужно еще полдня отрабатывать в спортзале», — говорила она.
В восторге от форм супруги и Павел Курьянов. По словам Ханны, муж совершенно не ревнует ее к поклонникам, а напротив, мотивирует выглядеть безупречно.
«Мне кажется, он сам кайфует, — делится наблюдениями Ханна. — Ему льстит, что жена красивая, привлекательная. У нас никогда не было разговоров о том, что мне нужно быть скромнее. А мне нравится, что могу раскрывать свой женский потенциал на сто процентов. При этом у меня нет ни одной фотографии, где грудь нараспашку или отсутствует нижнее белье. Стараюсь быть сексуальной, но не чересчур».
Фото: Legion-Media