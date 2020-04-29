«Имеет смысл расчехлить Javelin»: Зеленскому дали совет насчет Путина

Лидия Мартынова

Ближайшее окружение российского президента может сместить Владимира Путина, а Украине не следует пытаться договорится с «крысой, загнанной в угол», пишет для издания «ГОРДОН» бывший советский разведчики и сокурсник хозяина Кремля Юрий Швец.

По его словам, руководству Украины имеет смысл расчехлить Javelin и провести пару учебных стрельб. «Это должно произвести умиротворяющий эффект на кремлевских стратегов», — заявил он.

Наряду с этим, по мнению Швеца, Пентагон должен ускорить процесс создания ядерных сил быстрого развертывания. «Ничто не возвращает кремлевских к нормальному состоянию ума быстрее и эффективнее, чем понимание того, что Кремль находится в 10 минутах лету иностранной ракеты», — добавил он.

Он обратил внимание на то, что в Кремле практически открытым текстом заявляют о своей агентуре в руководстве Украины, которая «по команде из Москвы» готова пойти на предательство и попросить агрессора ввести свои войска в Украину: «В подтверждение этого тезиса подчеркивается, что высшее руководство Украины действует в унисон с представителями Кремля и ведет себя правильно, по крайней мере со времени памятного путешествия в Оман».

Посоветовав президенту Украины Владимиру Зеленскому «расчехлить Javelin», Юрий Швец также предостерег украинское руководство от попыток «установить человеческие отношения с крысой, загнанной в угол». «Это может закончиться эмиграцией в Ростов-на Дону, да и то не гарантированно», — отметил он.

По словам аналитика, СБУ следовало бы заняться своей прямой обязанностью — выявлением и нейтрализацией агентуры спецслужб РФ в политических кругах Украины. «Хотя, думаю, с этой просьбой имеет смысл обращаться скорее к ЦРУ, ФБР и МИ6», — добавил Швец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа после поездки Владимира Зеленского в Оман не исключали, что там он мог встречаться с секретарем российского Совебеза Патрушевым.

После расследования «Схем» о возможности такой встречи, в Офисе Зеленского заявили, что подают в суд на журналистов.