Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инфосистема жилищного строительства затребует новые данные

Инфосистема жилищного строительства затребует новые данные

Тема: Какие законы вступают в силу


Власти уточнили порядок наполнения Единой информационной системы жилищного строительства.

Соответствующее постановление кабинета министров от 18 апреля 2020 года № 552 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319» вступает в силу сегодня, 29 апреля.

Скорректированы правила размещения информации в ЕИС жилищного строительства, касающиеся земельных участков и объектов недвижимости. Также актуализирован порядок взаимодействия получателей информации при её использовании.

Установлены требования по использованию системы для жилищно-строительных кооперативов и для выгодоприобретателей при банкротстве застройщика.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью коронавируса
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины
В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС
Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи
Филипп Киркоров начал распродавать свои дизайнерские вещи
Фото дома Кайли Дженнер за 36 миллионов долларов
Фото дома Кайли Дженнер за 36 миллионов долларов
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Егор Бероев пообщался онлайн с пациентами детских хосписов
Егор Бероев пообщался онлайн с пациентами детских хосписов
ФИФА может запретить футболистам плевать на газон во время матча
ФИФА может запретить футболистам плевать на газон во время матча
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к

Топ на сегодня

Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
Трамп призвал штаты поторопиться со снятием ограничений по Covid-19
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Медведев обсудит с ЕР помощь россиянам в период пандемии
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому вкладу
Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих пор»
Наргиз: «Если бы у отца вовремя обнаружили рак, он был бы жив до сих

Еще по теме

Зарплаты в системе обеспечения жильем военных пересмотрели
Создание трёх объектов транспорта на Юге России перенесли
Законы, вступающие в силу 7 октября
Изменились правила госрегулирования цен на электричество