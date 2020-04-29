Инфосистема жилищного строительства затребует новые данные

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Власти уточнили порядок наполнения Единой информационной системы жилищного строительства.

Соответствующее постановление кабинета министров от 18 апреля 2020 года № 552 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319» вступает в силу сегодня, 29 апреля.

Скорректированы правила размещения информации в ЕИС жилищного строительства, касающиеся земельных участков и объектов недвижимости. Также актуализирован порядок взаимодействия получателей информации при её использовании.

Установлены требования по использованию системы для жилищно-строительных кооперативов и для выгодоприобретателей при банкротстве застройщика.

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