Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли

Лидия Мартынова

На мировых фондовых биржах в этот день наблюдался чуть более уверенный рост, чем накануне. Сдвиг в Европе и Северной Америке стал более значительным, хотя четкий курсовой тренд все еще не прослеживается. В отличие от Европы и США, биржи в Азии в среду продолжали пребывать в состоянии «неоднозначных результатов». Токийская биржа закончила в среду торги, как и накануне, опять в очень маленьком минусе со снижением Nikkei 225 на 0,06%. Однако в среду продолжился рост цен на нефть.

Инвесторы настраиваются на скорое снятие эпидемиологических ограничений. Крупнейший мировой фармацевтический разработчик — компания Gilead Sciences обнадеживает появлением противовирусного препарата ремдесивир. Готовится совместное решение ФРС США и ЕЦБ еврозоны по согласованной процентной ставке. В минувший понедельник Банк Японии представил свой план стимулирования.

Правда, экспортные перспективы Германии насторожили инвесторов в еврозоне. По опубликованному в среду прогнозу федерального правительства Германии, самая низкая точка в экономике страны (а значит и еврозоны) придется на второй квартал 2020 года со снижением ВВП Германии на 11%.

В среду стал известен прогноз Института экономических исследований — IHS Markit о сокращении в 2020 году продажи автомобилей во всем мире на 20%. При этом негативные последствия в мировой автомобильной промышленности в наибольшей степени проявятся опять же во втором квартале текущего года. Мировой производитель комплектующих транснациональная компания Bosch в своих прогнозах подтвердил сокращение автопроизводства в 2020 году по меньшей мере на 20%. Цепочки мировых поставок Bosch, по которым в день необходимо поставлять 300 млн деталей, нарушены. Негативное состояние дел в автопромышленности отчасти подтверждает и опубликованный в среду отчет Daimler AG, по которому в первом квартале 2020 года этот мировой автопроизводитель получил на 6% меньше выручки. В Европе выручка Daimler AG снизилась на 8% до € 15,344, в Северной Америке — на 4% до € 11,149 млрд, а в Китае — на 13% до € 3,829 млрд. Операционная прибыль Daimler в первом квартале сократилась на 78%, а чистая прибыль на 92%. Прибыль на акцию резко сократилась с € 1,96 до 9 евроцентов. Соответственно, в первом квартале 2020 года Daimler продал 644 тыс автомобилей, что на 17% меньше, чем год назад. Больше всего сократились продажи автомобилей марки Mercedes-Benz — легковых на 15%, грузовиков — на 22%. В результате подобного отчета акции Daimler на Франкфуртской фондовой бирже в среду выросли на ничтожные 0,21%. С начала года Daimler потерял 38% обменного курса своих активов.

В соответствии с охлаждающими настроение подобными отчетами, в среду на открытии биржи в Европе продемонстрировали «смешанный старт». Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 снизился на 0,03%, индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 0,20%, а Stoxx Europe 600 подрос на 0,09%.

В отличие от Европы, открывшаяся через несколько часов Нью-Йоркская фондовая биржа продемонстрировала уверенный рост: индекс DJIA 30 — +1,61%, индекс S&P 500 — +2,01%, а индекс технологических акций Nasdaq Composite — +2,27%. Кажется, дальше подобное состояние дел повлияло на продолжающиеся торги в Европе. Во второй половине в последние часы перед закрытием настроение на них стало более позитивным.

В итоге биржевые торги в среду в Европе и США завершились заметным ростом. Лондонский индекс FTSE-100 вырос на 2,63%, франкфуртский DAX-30 — на 2,89%, а парижский CAC-40 — на 2,22%. Индекс объединения компаний еврозоны EuroStoxx50 закрыл торги ростом на 2,18%.

На момент закрытия европейского фондового рынка, на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс DJIA-30 показал рост 2,07%, индекс S&P500 — 2,39%, а индекс технологических бумаг Nasdaq Composite — 3,03%.

Биржевой день в США закрылся еще лучше: DJIA-30 — +2,40%, индекс S&P500 — +2,83%, а индекс технологических бумаг Nasdaq Composite — +3,45%. Подобное состояние дел обещает продолжение роста индексов в четверг.

С утра в среду цены на два основных вида сырой нефти в мировой торговле — Brent и West Texas Intermediate (WTI) продолжали медленно расти. Вечером европейская марка нефти Brent подорожала на $ 1,89 до $ 22,35 за баррель в сравнении с показателем предшествующего дня. А американская WTI — до $ 15,73 за баррель.

Цена золота снизилась на 0,39% ($ 6,70) до $ 1715,50 за унцию.

Евро продолжало в среду чуть колебаться в цене вокруг одного значения. Вечером в среду евро стоил $ 1,0849, а утром — $ 1,0844.