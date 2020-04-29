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Иркутских чиновников поймали за поджогами леса

Иркутских чиновников поймали за поджогами леса

Жители Усть-Кутского района Иркутской области поймали местных чиновников, когда те поджигали лес и снимали видео пожара с квадрокоптера.

Как утверждает издание Ust-Kut24, районная администрация выпустила постановление о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода. Однако спустя несколько дней местные жители заметили, что чиновники приехали в эту местность с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера.

Поджигателями оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, а также специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергей Ульянов.

Отмечается, что сотрудники МВД и Следственного комитета собираются выехать на место поджогов и проверить информацию о вине чиновников.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента Владимира Путина призвал ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров, в том числе за пал сухой травы.

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По материалам: uposters.ru

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