Источник сообщил об отсутствии новых случаев коронавируса в Госдуме
Сегодня, 20:21 Лидия Мартынова
В Госдуме не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в аппарате нижней палаты парламента.
В конце прошлой недели депутаты Госдумы от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков были госпитализированы с COVID-19."Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено", - сказал собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости в нижней палате парламента, председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник и среду звонил Новикову и Калашникову, "справлялся об их самочувствии".
По материалам: ria.ru