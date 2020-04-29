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Источник сообщил об отсутствии новых случаев коронавируса в Госдуме

Источник сообщил об отсутствии новых случаев коронавируса в Госдуме
В Госдуме не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в аппарате нижней палаты парламента.

В конце прошлой недели депутаты Госдумы от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков были госпитализированы с COVID-19.

"Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в нижней палате парламента, председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник и среду звонил Новикову и Калашникову, "справлялся об их самочувствии".

# Политика
По материалам: ria.ru

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