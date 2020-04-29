Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России

Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России

Утром сегодня, 29 апреля, из Ташкента в Москву вылетел самолет, на борту которого находились 174 россиянина. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.

«Сегодня утром рейсом авиакомпании „Россия“ Ташкент — Москва на родину вылетели 174 гражданина России. Всего на сегодняшний день с момента прекращения регулярного авиасообщения между нашими странами вывозными бортами из Узбекистана в Россию было доставлено 2 681 наших сограждан», — говорится в сообщении.

На этот рейс имели возможность зарегистрироваться россияне, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской, Волгоградской и Саратовской областей и Чувашской Республики.

Заявки принимались на сайте Госуслуг. Перелет был бесплатным для тех, у кого на руках были билеты любой российской авиакомпании. Для остальных же была установлена цена в 200 евро.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Любит — не любит»: три гадания на правдивую любовь
«Любит — не любит»: три гадания на правдивую любовь
Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana
Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana
Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России
Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России
В России прекратят продажу листового чая марок Brooke Bond и Lipton
В России прекратят продажу листового чая марок Brooke Bond и Lipton
Песков: губернаторы должны справляться с поставленными задачами
Песков: губернаторы должны справляться с поставленными задачами
Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из межзвездного пространства
Девятнадцать малых тел Солнечной системы оказались пришельцами из
Генералов лишат каракулевых шапок
Генералов лишат каракулевых шапок
В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении
В 2020 году Россия проведет учения на центральноазиатском направлении
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс стали родителями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри
Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека
Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека
В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе
В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей, находящихся на передовой борьбы за жизнь
Пандемия коронавируса глазами врачей: реальные истории людей,
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена
В Италии госпитализировали великого магистра Мальтийского ордена

Еще по теме

Пассажиры задержанного в Ташкенте рейса "Аэрофлота" вылетели в Москву
"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву
В аэропорту Сеула задержаны 24 гражданина России
В Южной Корее задержаны 24 россиянина