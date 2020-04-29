Из Узбекистана эвакуированы 174 гражданина России
Утром сегодня, 29 апреля, из Ташкента в Москву вылетел самолет, на борту которого находились 174 россиянина. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.
На этот рейс имели возможность зарегистрироваться россияне, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской, Волгоградской и Саратовской областей и Чувашской Республики.
Заявки принимались на сайте Госуслуг. Перелет был бесплатным для тех, у кого на руках были билеты любой российской авиакомпании. Для остальных же была установлена цена в 200 евро.