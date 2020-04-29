Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция

Алексей Вольцев

Из-за взрыва начиненного взрывчаткой бензовоза в сирийском Африне погибли, по меньшей мере, 40 мирных жителей, среди которых и 11 детей. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает агентство Anadolu.

Еще 47 человек получили ранения, они были госпитализированы. Анкара считает виновными в случившемся вооруженные формирования курдов.

Сирийское агентство SANA сообщает о нескольких жертвах теракта, в том числе и среди турецких военных. Отмечается, что взрыв произошел на одном из рынков города.

Напомним, Африн на севере Сирии находится под контролем турецких вооруженных сил.