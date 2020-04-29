Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция

Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция

Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция

Из-за взрыва начиненного взрывчаткой бензовоза в сирийском Африне погибли, по меньшей мере, 40 мирных жителей, среди которых и 11 детей. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает агентство Anadolu.

Еще 47 человек получили ранения, они были госпитализированы. Анкара считает виновными в случившемся вооруженные формирования курдов.

Сирийское агентство SANA сообщает о нескольких жертвах теракта, в том числе и среди турецких военных. Отмечается, что взрыв произошел на одном из рынков города.

Напомним, Африн на севере Сирии находится под контролем турецких вооруженных сил.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине
Стриптизерша начала сниматься в порно ради выживания на карантине
Что пишут в Телеграме: 28 апреля
Что пишут в Телеграме: 28 апреля
Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился коронавирусом
Объявивший себя трансгендерной женщиной певец Оскар заразился
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям
Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям
Власти США допустили безработицу у пятой части населения
Власти США допустили безработицу у пятой части населения
Чехия не собирается выдворять посла России
Чехия не собирается выдворять посла России
В Госдуме назвали разницу между Россией и США
В Госдуме назвали разницу между Россией и США
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью коронавируса
Хакеры бросили все силы на обман пользователей интернета с помощью
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на май 2020 года от Анжелы Перл
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза
В ГД предложили ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Евросоюза

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла в вакцинации нет
Академик Тотолян: Если иммунитет не вырабатывается, смысла
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Еще по теме

Теракт в пригороде Багдада: восемь человек погибли, около 40 пострадали
В результате турецких авиаударов по Африну пострадали мирные жители
В Турции число погибших при взрыве грузовика выросло до 11
Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ