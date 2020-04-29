Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному Банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" о ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Колокольцев отметил необходимость изменить подход к получению этих сведений. Это нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ведомством и ЦБ об информационным взаимодействии.

В письме он указал на ситуацию с выводом денег из ФК "Открытие" и Промсвязьбанка бывшими собственниками. Отмечается, что ЦБ нашел нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело возбудили спустя два года. За это время владельцы вывели более 104 миллиардов рублей. Как отметил глава МВД, органы получили не смогли своевременно получить документы и данные. 


Колокольцев также подчеркнул, что законодательство не дает МВД широких полномочий по получению документов, относящихся к банковской тайне. Также правоохранителям отказывают давать материалы из-за неоднозначности толкования некоторых статей законов. Издание отмечает, что министерство подготовило изменения в законодательство.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе
В России запустили новый сайт для борьбы с фейками о коронавирусе
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
Шотландские археологи намерены построить копию башни докельтской эпохи
Шотландские археологи намерены построить копию башни докельтской эпохи
Эрдоган написал Трампу: Турция просит у США «лучшего понимания»
Эрдоган написал Трампу: Турция просит у США «лучшего понимания»
"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
CNN против Трампа: США в худшем кризисе при «непонимающем» президенте
CNN против Трампа: США в худшем кризисе при «непонимающем» президенте
В России выявили 5841 случай заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 5841 случай заражения коронавирусом за сутки
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
Отказ от кружевных трусиков и гирьки, вшитые в платье: секреты стиля Кейт Миддлтон
Отказ от кружевных трусиков и гирьки, вшитые в платье: секреты стиля
Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу
Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль в фокусе
Медицина не может никого вылечить, если она сама больна: Израиль
Путин выступит с большим обращением
Путин выступит с большим обращением
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19
Православная помощь Италии в борьбе с COVID-19

Еще по теме

Планы ФАС получить доступ к банковской тайне не распространяются на счета физлиц
Россиян захотели лишить банковской тайны
ФАС добивается права на доступ к банковской тайне
Колокольцев запретил гаишникам снимать нарушения ПДД на мобильники