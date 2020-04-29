"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

Лидия Мартынова

МВД предложило Центральному Банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" о ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Колокольцев отметил необходимость изменить подход к получению этих сведений. Это нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ведомством и ЦБ об информационным взаимодействии.

В письме он указал на ситуацию с выводом денег из ФК "Открытие" и Промсвязьбанка бывшими собственниками. Отмечается, что ЦБ нашел нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело возбудили спустя два года. За это время владельцы вывели более 104 миллиардов рублей. Как отметил глава МВД, органы получили не смогли своевременно получить документы и данные.

Колокольцев также подчеркнул, что законодательство не дает МВД широких полномочий по получению документов, относящихся к банковской тайне. Также правоохранителям отказывают давать материалы из-за неоднозначности толкования некоторых статей законов. Издание отмечает, что министерство подготовило изменения в законодательство.