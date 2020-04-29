Эффективность использования земель РАН оценит комиссия кабмина

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства лишена полномочий по рассмотрению предложений Минэкономразвития о необходимости передачи неэффективно используемых территорий регионам и муниципалитетам. Одновременно структуре поручена оценка эффективности использования земель учреждениями Российской академии наук.

Такое решение принято постановлением кабинета от 18 апреля 2020 года № 551 «О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Документ вступает в силу сегодня, 29 апреля.

Из сферы ответственности комиссии исключено упоминание о содействии развитию объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, производства стройматериалов, изделий, конструкций для жилищного строительства.

В число ее полномочий вошло определение целесообразности прекращения ДОМ.РФ сделок с федеральной недвижимостью.

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