Экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Роман Иванов

С приближением летнего периода, примерно к концу апреля, водная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга становится неотъемлемой частью отдыха в северной столице Российской Федерации.

Речные прогулке на яхте по Санкт-Петербургу

В городе представлен огромный выбор лодок и туристических операторов. Сдача яхты в аренду, от небольших частных катеров до многоуровневых речных лайнеров, любой желающий сможет насладиться незабываемой поездкой по старинным городским каналам, самостоятельно распланировав свое путешествие или присоединившись к туристической группе, направляющейся по уже проверенному маршруту с опытным гидом.

Туристическая компания «Балтийский круиз» предоставляет услуги по организации индивидуальных и групповых туристических прогулок на небольшом катере или многоместной яхте по речным и морским водным объектам Санкт-Петербурга. Многолетний опыт, первоклассные гиды и новейшие плавсредства гарантируют вам незабываемую прогулку в любое время дня и ночи!

Просмотреть маршрут будущей поездки вы сможете на официальном сайте туроператора «Балтийский круиз» по адресу katerspb.ru. Стоимость речной поездки варьируется от протяженности маршрута и перечня предоставляемых дополнительных услуг (питание, развлечения, остановки для проведения экскурсий на берегу).

Морские прогулки и речные круизы

Санкт-Петербург – это уникальный город, расположенный на 42 островах, со всех сторон окруженных водой. Его структура буквально испещрена огромным количеством небольших каналов и разветвленной сетью рек. Каждый водный объект условно делит город на несколько частей или районов. Прогулка на катере гарантирует вам просмотр всех наиболее значимых архитектурных памятников Санкт-Петербурга, ознакомиться с которыми можно не покидая комфортабельную яхту.

Наиболее популярные туристические маршруты по городу в обязательном порядке проходят через центр, Невский проспект, перекресток реки Фонтанка, Грибоедова, река Мойка в Михайловском саду, Адмиралтейская и Дворцовая набережная, Петропавловская крепость и т.д.

Заказав яхту в «Балтийский круиз» вы получаете полноценную экскурсию по самым популярным маршрутам по рекам и каналам Санкт-Петербурга, в том числе круговые экскурсии по историческому центру и более длительные морские прогулки до островов дельты Невы и пригородных императорских дворцов.