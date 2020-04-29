Эрдоган написал Трампу: Турция просит у США «лучшего понимания»

Алексей Вольцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме своему американскому коллеге Дональду Трампу выразил надежду на то, что Конгресс США «лучше поймёт» стратегическую важность отношений двух стран, учитывая солидарность и медицинские поставки, которые осуществляются на фоне пандемии коронавируса Covid-19. Письмо Эрдогана поступило накануне, 28 апреля, вместе с доставкой в США турецкого медицинского оборудования, включая защитные костюмы и маски, чтобы помочь союзнику по НАТО в его борьбе с распространением коронавируса. Канцелярия Эрдогана опубликовала текст послания в среду, передаёт Reuters.

Конгресс США в прошлом году пригрозил наложить санкции на Турцию в связи с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Охватившая США, Турцию и весь мир пандемия «заморозила» на время американо-турецкое противостояние вокруг крупной оружейной сделки между Анкарой и Москвой. «Жестом доброй воли» Эрдогана в адрес американского союзника по НАТО стал перенос сроков постановки батарей С-400 в Турции на боевое дежурство, хотя ранее Эрдоган лично указывал, что это произойдёт в текущем месяце.

Вашингтон в начале этого года потребовал от Анкары отказаться от планов развёртывания российских ЗРК дальнего действия, указывая на то, что это поставит крест на участии Турции в программе создания и дальнейшей закупки истребителей пятого поколения F-35 и предлагая натовскому союзнику «альтернативу» в виде поставок американских противоракетных систем Patriot.

«Я надеюсь, что в предстоящий период, в духе солидарности, который мы проявили во время пандемии, Конгресс и средства массовой информации США лучше поймут стратегическую важность наших отношений», — говорится в послании Эрдогана.

При этом турецкий лидер надеется, что Анкара и Вашингтон впредь будут «действовать так, как того требует наша общая борьба с общими проблемами».

Как сообщало ИА Newstes, Турция провела переговоры с Соединёнными Штатами о возможной защите линии обмена валют из Федеральной резервной системы (ФРС) США и обсудила другие варианты финансирования для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом 10 апреля на условиях анонимности агентству Reuters сообщили турецкие чиновники.

Анкара стремится обеспечить дополнительный приток финансовых средств и обезопасить турецкую лиру от значительной девальвации с помощью более тесного сотрудничества с США. Вместе с тем, отмечают собеседники Reuters, правительство Эрдогана не рассматривает возможность «заключения сделки» с Международным валютным фондом (МВФ), учитывая то, что они называют «негативным внутренним восприятием» в Турции работы с этой международной кредитно-финансовой структурой. Эрдоган ранее неоднократно указывал на нежелание его кабинета иметь какие-либо дела с МВФ.

На фоне разговоров о потеплении отношений между Турцией и США (во многом вынужденном с турецкой стороны в настоящее время) появились предположения о том, что в обмен на возможные кредиты администрация Дональда Трампа потребует от союзника по НАТО встречных шагов военно-политического характера. В данном контексте стала упоминаться резонансная оружейная сделка Турции и России о приобретении страной — членом Североатлантического альянса ЗРК С-400.

Напомним, Министерство обороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400 в страну. В рамках первого этапа выполнения контракта между Россией и Турцией на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолётов. Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре С-400 в 2017 году. Турция приобретает четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.