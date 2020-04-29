Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России
Второе место у Музеев Московского Кремля (3,1 миллион человек), а третью строчку списка заняла Государственная Третьяковская галерея (2,8 миллиона человек).
Российская редакция международного издания The Art Newspaper, посвященного новостям искусства, публикует свой ежегодный рейтинг уже в восьмой раз. Данные предоставляют более 100 музеев от Владивостока до Калининграда.
Как отмечают в The Art Newspaper Russia, участники чарта из года в год практически не меняются, хотя порой случаются заметные перестановки. И если по сравнению с прошлым годом Эрмитаж вновь сохранил за собой лидерство, то Русский музей (2,3 миллиона человек) сместился в рейтинге на одну позицию, заняв четвертое место.