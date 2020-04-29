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Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России

Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России
Государственный Эрмитаж, в котором в 2019 году побывало почти пять миллионов человек, стал лидером рейтинга самых посещаемых художественных музеев России по версии газеты The Art Newspaper Russia.

Второе место у Музеев Московского Кремля (3,1 миллион человек), а третью строчку списка заняла Государственная Третьяковская галерея (2,8 миллиона человек).

Российская редакция международного издания The Art Newspaper, посвященного новостям искусства, публикует свой ежегодный рейтинг уже в восьмой раз. Данные предоставляют более 100 музеев от Владивостока до Калининграда.


Как отмечают в The Art Newspaper Russia, участники чарта из года в год практически не меняются, хотя порой случаются заметные перестановки. И если по сравнению с прошлым годом Эрмитаж вновь сохранил за собой лидерство, то Русский музей (2,3 миллиона человек) сместился в рейтинге на одну позицию, заняв четвертое место.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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