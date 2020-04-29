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Канделаки отказалась считать домогательством прикосновения Венедиктова к коленям

Канделаки отказалась считать домогательством прикосновения Венедиктова к коленямФото: Станислав Залесов / «Коммерсантъ»

Ведущая и медиаменеджер Тина Канделаки объяснила желание главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова прикасаться к женским коленям «тактильностью шестидесятников», которая присуща людям его поколения. Обвинения в домогательстве Венедиктова в отношении журналистки Анны Ведуты она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Напомню, что до #meetoo обнимашки никогда не были причиной для обвинений. Это часть жизни огромного поколения людей, которые даже представить себе не могли, что женщина может расценить положенную на плечо руку как домогательство», — подчеркнула она.

По словам Канделаки, Венедиктова трогал и ее за колени, а также однажды сказал, что «не надо отращивать большую задницу», но она не восприняла это как намеки или домогательство. Ведущая подчеркнула, что отказывается считать подобные проявления внимания чем-то противозаконным. Канделаки добавила, что Венедиктов всегда поддерживал молодых, и дело именно в характере главреда, а «не в красоте и формах юных дев».

Ранее бывший пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов домогался ее в автомобиле. По ее словам, оставшись с ней наедине, главред придвинулся к ней на заднем сидении, обнимал и трогал за бедра, а также вызывался проводить до квартиры. Сам журналист отрицает эти обвинения и говорит, что в общении с Ведутой не переходил границ и не предлагал провожать ее домой.

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По материалам: lenta.ru

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