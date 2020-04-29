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Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям отмечают очередную годовщину со дня свадьбы. Ровно девять лет назад они обменялись клятвами любви и верности в Вестминстерском аббатстве, а затем по традиции поцеловались перед восторженной толпой на балконе Букингемского дворца.


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4/73 Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011
5/73 Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011
6/73 Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011
7/73 Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Сам праздник сегодня Кейт и Уильям отметят в узком семейном кругу в своей загородной резиденции Анмер Холл в Норфолке — там они уже около месяца находятся на самоизоляции вместе со своими тремя детьми.

Конец апреля и начало мая вообще будут для семьи герцогов Кембриджских щедрыми на семейные праздники. Например, на прошлой неделе они отметили двухлетие младшего сына Луи, а уже в эту субботу Кейт и Уильям вместе с детьми отпразднуют еще одно важное событие — 2 мая принцессе Шарлотте исполнится 5 лет.


Кейт Миддлтон и принц Уильям

Ожидается, что в этот день семья, как и на двухлетие Луи, созвонится по видеосвязи с родственниками, которые виртуально поздравят Шарлотту с днем рождения. Дальше Кейт и Ульям с детьми соберутся за столом, главным украшением которого, вероятнее всего, станет домашний торт, сделанный Кейт Миддлтон.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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