Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

Вадим Карасев

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям отмечают очередную годовщину со дня свадьбы. Ровно девять лет назад они обменялись клятвами любви и верности в Вестминстерском аббатстве, а затем по традиции поцеловались перед восторженной толпой на балконе Букингемского дворца.





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Сам праздник сегодня Кейт и Уильям отметят в узком семейном кругу в своей загородной резиденции Анмер Холл в Норфолке — там они уже около месяца находятся на самоизоляции вместе со своими тремя детьми.

Конец апреля и начало мая вообще будут для семьи герцогов Кембриджских щедрыми на семейные праздники. Например, на прошлой неделе они отметили двухлетие младшего сына Луи, а уже в эту субботу Кейт и Уильям вместе с детьми отпразднуют еще одно важное событие — 2 мая принцессе Шарлотте исполнится 5 лет.





Кейт Миддлтон и принц Уильям

Ожидается, что в этот день семья, как и на двухлетие Луи, созвонится по видеосвязи с родственниками, которые виртуально поздравят Шарлотту с днем рождения. Дальше Кейт и Ульям с детьми соберутся за столом, главным украшением которого, вероятнее всего, станет домашний торт, сделанный Кейт Миддлтон.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми