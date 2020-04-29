Комитеты СФ поддержали обращение о недопустимости искажения истории войны
Сегодня, 14:21 Влада Некрасова
Комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании в среду поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.
По словам главы международного комитета СФ Константина Косачева, документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая.
По материалам: ria.ru