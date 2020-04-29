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Комитеты СФ поддержали обращение о недопустимости искажения истории войны

Комитеты СФ поддержали обращение о недопустимости искажения истории войны
Комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании в среду поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

По словам главы международного комитета СФ Константина Косачева, документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая.

# Политика
По материалам: ria.ru

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