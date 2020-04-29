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Летом риск заболеть COVID-19 такой же, как в любое другое время года - МОЗ

Летом риск заболеть COVID-19 такой же, как в любое другое время года - МОЗ
Риск заболеть COVID-19 летом такой же, как и в любое другое время года. Так считают в Центре общественного здоровья МОЗ.

В центре опубликовали ответ на следующий вопрос: Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше? Температура воздуха выше 25° С и солнечные лучи уменьшают активность вируса?

"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - ответили в МОЗ.

Там напомнили, что вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Коронавирум не передается воздушным путем - он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека.
Украинские медики также обращают внимание, что употребление алкоголя не уменьшает риск инфицирования. Более того, это может привести к осложнениям при лечении.

Кроме того в МОЗ опровергли мнение, что горячая ванна может защитить от COVID-19. "Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0° С независимо от температуры воды в ванне или в душе", - говорится в сообщении.

Для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моюще-дезинфицирующие средства.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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