Летом риск заболеть COVID-19 такой же, как в любое другое время года - МОЗ

Влада Некрасова

Риск заболеть COVID-19 летом такой же, как и в любое другое время года. Так считают в Центре общественного здоровья МОЗ.В центре опубликовали ответ на следующий вопрос: Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше? Температура воздуха выше 25° С и солнечные лучи уменьшают активность вируса?"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - ответили в МОЗ.Там напомнили, что вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Коронавирум не передается воздушным путем - он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека.Украинские медики также обращают внимание, что употребление алкоголя не уменьшает риск инфицирования. Более того, это может привести к осложнениям при лечении.Кроме того в МОЗ опровергли мнение, что горячая ванна может защитить от COVID-19. "Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0° С независимо от температуры воды в ванне или в душе", - говорится в сообщении.Для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моюще-дезинфицирующие средства.