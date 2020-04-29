«Любит — не любит»: три гадания на правдивую любовь

Вадим Карасев

Чужая душа — потемки, и как бы мы ни были близки с кем-то, нельзя с уверенностью сказать, что мы точно знаем, что лежит у него на сердце. Гадания на правдивую любовь помогут заглянуть в мысли и душу другого и понять, как относится к вам человек.

Гадание на любовь — самый древний и самый верный способ заглянуть в мысли человека, узнать его чувства и даже разглядеть свою судьбу. Три старинных гадания помогут вам получить подсказку касательно событий будущего. Их цель — четко определить судьбу человека и дать предсказание о чувствах второй половинке.

Перед тем, как начать гадание, необходимо расслабиться, настроиться на волну, не тревожиться, быть спокойной и собранной. Расслабленное состояние и тихая обстановка — залог успешного гадания. В первую очередь представьте то, о чем хотите узнать больше всего, и задайте четкий вопрос.

Гадание на любовь через сон

Перед сном подумайте о возлюбленном или возлюбленной, поговорите мысленно с милым сердцу человеком, задайте ему вопросы, попросите прийти в ваш сон. В этот особенный момент нельзя думать о чем-то постороннем — все ваши мысли должны быть полностью прикованы к объекту любви. Затем подойдите к зеркалу, посмотрите себе в глаза и ложитесь спать.

Если вам приснился любимый человек, значит, он думает о вас, любит вас и ценит ваше присутствие в своей жизни, но боится сделать первый шаг и проявить свои чувства. А если никто не пришел к вам во сне то, увы, связь между вами не очень прочная, и, вероятно, в отношениях не достает любви.

Любовное гадание на бумаге

Это очень простое гадание на чувства интересующего человека, которое позволит понять, любят вас или нет. Для этого возьмите лист бумаги и ручку и начните рисовать на бумаге штрихи до того момента, когда интуиция прикажет остановиться. После чего нужно зачеркивать по два штриха. Если в конце остался один штрих, без пары, то ни о какой любви и речи нет, а если два, то этот человек любит вас, и любит горячо.





Правдивое гадание на любовь

Погадать на любовь можно при помощи пепла. Для этого нужно свернуть небольшое количество газетных листов в шар, положить его в металлический таз и поджечь. С огнем будьте осторожны. В целях безопасности можете набрать ведро воды и поставить рядом.

Как бумага прогорит, соберите пепел в стеклянную банку и плотно закройте крышкой. После чего необходимо задать волнующий вопрос о чувствах любимого человека. После этого встряхните трижды банку с пеплом, откройте ее и резко высыпьте пепел на стол. Посмотрите как лег пепел:

Если пепел лежит ровным слоем — избранник или избранница очарован(а) вами. Человек много думает о вас, видит в своих мечтах. Гадание предсказывает счастливый брак.Если пепел лежит горками — вас любят сразу несколько человек. Судьба в скором времени поставит вас перед выбором. И чтобы не ошибиться, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют довериться своему сердцу.Если пепел лег одной горкой — несчастливая любовь, много равнодушия, ненависти и злобы. Если вы гадаете на какого-то конкретного человека, то в этом случае пепел предвещает горькие слезы и разочарование.