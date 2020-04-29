Лунный день сегодня 29 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Луна — самый близкий космический объект к Земле. Ее энергетика оказывает очень сильное влияние на все живое. Советы астрологов, собранные в лунном календаре, помогут вам понять, как Луна будет влиять на наше настроение и удачу сегодня.

Сегодняшний день обещает быть довольно непростым. Возможны стрессы, справиться с которыми помогут специальные физические упражнения. Далеко не всё будет идти по плану, но это совсем не повод расстраиваться. Наоборот, это возможность взять себя в руки и стать более внимательными к деталям.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день, которому суждено пройти под влиянием стихии Воды, представленной созвездием Рака. Растущая Луна в Раке крайне неоднозначна и даже опасна, поэтому стоит меньше рисковать и больше надеяться на самих себя.

Магнитные бури 29 апреля: солнечных ветров замечено в последние пару дней не было. Это значит, что магнитное поле Земли будет в полном спокойствии и не принесет проблем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

наведение порядка;простые дела;размеренный отдых;планирование дел на будущее;самодостаточность.дорогостоящие покупки;необдуманные шаги;интуиция и предчувствие.

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не забывать о том, что домашние дела важны не меньше, чем рабочие. Если дома бардак, это необходимо исправить, причем как можно скорее. Если не удастся заняться этим утром, то можно наверстать вечером после работы. Хорошо, если вам никто не будет мешать, а вот помощь в этот день очень пригодится.

Что надеть сегодня

Цвет одежды сыграет важную роль. Энергетика зеленого, желтого и красного цветов будет отлично сказываться на росте мотивации и на усилении биополя. Такие яркие цвета стоит разбавить серой палитрой.

Из камней-талисманов стоит отдавать предпочтение тем, которые укрепляют биополе: аметист, лунный камень, агат, обсидиан, алмаз, яшма, тигровый глаз, турмалин, аквамарин. Из украшений и аксессуаров можно выбрать ваши любимые, но платина будет идеальным выбором, так как она благотворно сказывается на восстановлении сил.

Финансы и работа в 8 лунный день

В эту среду желательно браться за те дела, которые не потребуют повышенных затрат времени и сил. Важно начинать и заканчивать всё как можно скорее, чтобы освободить себя от груза ответственности и насладиться спокойным размеренным вечерним отдыхом. Также полезно заниматься планированием дел на будущее.





Небольшой шопинг поможет поднять настроение, но следует четко осознавать, сколько можно тратить денег, а сколько будет уже превышением лимита. Астрологи не советуют в этот день брать деньги взаймы, оформлять кредиты, совершать коммерческие сделки и подписывать бумаги.

Любовь и отношения 29 апреля

На растущей Луне в Раке не стоит посещать массовые мероприятия, людные места. Нужно проявлять особую осторожность на дороге — будет много лихачей и невнимательных водителей. Вообще в отношениях с малознакомыми людьми и простыми прохожими лучше не доводить до скандалов, так как это может испортить вам настроение до конца недели.

Во всем, что касается любви, лучше полагаться только на логику: интуиция сегодня дремлет и не проявляет себя. Если были какие-то планы на вечер, то лучше не менять их в угоду друзьям или второй половинке. Также стоит остерегаться людей с отрицательной энергетикой. Они могут быть даже среди самых близких.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Чтобы сохранить настроение и удачу, старайтесь полагаться только на самих себя. Не стоит изливать душу окружающим и делиться даже с близкими людьми своими эмоциями и чувствами. Дело в том, что многие будут сфокусированы на своих собственных неурядицах, поэтому дать какого-то полезного совета вам не смогут. Постарайтесь не переутомляться сегодня, потому что восполнение энергии будет происходить крайне медленно. Причиной послужит активность стихии Воды.