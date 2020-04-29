Лунный календарь покупок на май 2020 года

Вадим Карасев

Каждая покупка должна радовать, а не опустошать карманы и заставлять ужиматься до следующей заработной платы. В майском календаре покупок отражены благоприятные дни для шопинга, а также рекомендации, позволяющие разумно экономить.

Май завершает весну, и в этом месяце многим хочется преображения. Покупать товары можно в большинство дней этого месяца, однако астрологи рекомендуют подсчитать бюджет, чтобы не потратить лишнего. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с тем, какие дни будут выгодны для трат, а в какое время деньги лучше оставить дома, чтобы не поддаться на провокации и не стать жертвами мошенников.

1 мая: рост Луны во Льве — время для обдуманных дорогостоящих приобретений. Если покупки не запланированы, от шопинга стоит отказаться, чтобы исключить отток финансов.

2, 3 мая: два дня Луна проведет в созвездии Девы, и в этот период астрологи рекомендуют ограничить траты, чтобы по наивности или неосторожности не стать жертвами аферистов.

4, 5 мая: рост Луны в Весах — прекрасное время для трат на строительство и ремонт, покупки жилища или дачи. В эти дни есть возможность приобрести все необходимое по хорошей цене. Покупка будет удачной, если перед приобретением прочитать заговор.

6, 7 мая: последний день роста Луны и Полнолуние в Скорпионе — весьма сильные по энергетике дни. В это время тратить деньги нужно лишь на запланированные вещи, чтобы избежать оттока финансов и обмана со стороны продавцов. Если запланированных покупок нет, то деньги лучше не тратить.

8, 9 и 10 мая: три дня Луна пробудет в Стрельце в стадии убывания. Это время опасно для покупок: велика вероятность оттока финансов, а значит, с пятницы по воскресенье расходы нужно поумерить. Деньги будут в сохранности, если побороть желание идти на поводу эмоций и тратить средства на первые попавшиеся на глаза товары.

11, 12 мая: под влиянием Козерога удачными будут вложения средств в дорогие покупки, однако они должны быть продуманными. В случае спонтанных трат можно случайно приобрести ненадлежащий по качеству товар.

13, 14 мая: Луна в Водолее — время покупок, связанных с ремонтом техники. В это время лучше всего заказывать товары у проверенных поставщиков, чтобы получить и гарантию, и качество.

15, 16, 17 мая: три дня убывающая Луна проведет в созвездии Рыб, и это время удачно для шопинга. Онлайн площадки предоставляют хорошие скидки, а значит, можно посвятить день выбору товаров, день раздумьям, и уже после принять окончательное решение. Такая тактика поможет не купить лишнего и ненужного, что может захламить дом.

18, 19 мая: сочетание убывающей Луны и созвездия Овна — время для трат на себя. Повышение образования, получение новых знаний, изучение языков — все это будет выгодным вложением и в будущем принесет хороший доход.

20, 21 и 22 мая: Луна и Телец — отличное сочетание для продуманных покупок. 20 и 21 мая можно смело приобретать товары для дома и души, баловать себя и близких небольшими презентами. В день Новолуния 22 мая траты стоит ограничить: есть риск расстаться с большей частью накоплений под действием противоречивых эмоций.

23, 24 мая: растущая Луна в Близнецах — время для трат, которые поднимают настроение. В эти дни можно покорить сердце понравившегося человека, отправив ему букет цветов, или сделать приятное членам семьи. Уместными будут и траты на любимое хобби, которое вполне можно превратить в дополнительный источник доходов.

25, 26 мая: Луна продолжает свой рост, и это время она проведет в Раке. Приобретение товаров в эти дни поднимет настроение, но быстро опустошит кошелек, поэтому сметать с прилавков все подряд не стоит. Обдуманные же покупки прослужат долго и будут радовать.

27, 28 и 29 мая: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в зодиакальное созвездие Льва. Эти дни будут удачными для приобретения товаров, которые помогут в будущем приумножить капитал. Это может быть антиквариат, золотые украшения и даже приобретение жилища. Вкладывать заработанное нужно с умом, поэтому нельзя доверять незнакомцам, чтобы исключить кражу или приобретение некачественного товара.

30, 31 мая: последние дни мая Луна проведет в Деве. Это время предназначено для приобретения вещей, которые скрасят досуг: кисти и краски, пряжа, пластилин, — любые товары для творчества, которое помогает расслабиться после напряженных трудовых дней и восстановить внутреннее равновесие, станут удачной покупкой.