Майские обереги: три вещи, которые должны быть весной в каждом доме

Вадим Карасев

Благополучие и счастье семьи зависят от многих факторов, особенно от предметов, которые украшают дом. Мы предлагаем узнать, какие три вещи важно приобрести в первую очередь, чтобы в наступающем мае вас сопровождали радость, удача и процветание.

Порой родные стены не дают ощущения безопасности и спокойствия. Как бы современно и богато ни был бы обставлен дом, беда может прийти в любой момент и в любую семью. Все дело в энергетике, в которой могут быть прорехи. Защитить свой дом от потоков темной энергии можно при помощи оберегов и амулетов. Это своего рода предметы силы, которые притягивают удачу и счастье, прогоняя все плохое, становясь заслоном на пути порчи и негатива.

Оберег No1: Серебро

Серебро обладает удивительной способностью очищать энергетику дома. Именно с серебром связано много различных примет, а также этому металлу приписывают огромное количество свойств, которые помогают защищать и даже исцелять человека. В каждом доме обязательно должно быть серебро в виде статуэтки, столового прибора или украшения. Причем не только в мае, но и в любой другой месяц.

Серебряная вещица — самое известное средство от порчи, ведь ей под силу нейтрализовать любой негатив. Помогает привлечь здоровье и счастье, избавляет от дурных помыслов и желаний. Чтобы активировать серебро как оберег, его следует немного подержать над свечой, промыть в проточной воде и положить на ночь в соль или святую воду. Желательно, чтобы серебряный оберег располагался в центре дома — тогда его защита распространится на больший радиус действия.

Оберег No2: Мыло

Про мыло говорила еще великая Ванга: «Вы пользуетесь мылом лишь для физического очищения, хотя на самом деле оно может дать вам намного больше. Обычное мыло обязательно нужно иметь, оно добрую службу сослужит, от всех бед и болезней отмоет».





С мылом связны многие приметы, обряды и ритуалы, но о них мало кто слышал. Мыло наделено магическими свойствами. Оно воздействует на тонком уровне: забирает негатив и смывает его вместе с водой. Причем чем гуще пена, тем лучше энергетическое очищение. Но мыло не только смывает негатив, оно способно и привлекать в жизнь различные блага: счастье, достаток, здоровье, удачу.

В мае эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сделать свою ванную комнату храмом очищения, поместив там мыло в красивой упаковке. Активировать обережные свойства мыла можно так: зажгите свечу, возьмите мыло и вымойте им руки до локтя, читая: «Как грязь смываешь, так и дом защищаешь. От беды, ворожбы и всякого зла».

Оберег No3: Тарелочка с монетками

Привлечь благополучие и достаток в мае поможет тарелочка с монетками. Монетки лучше выбирать желтого цвета. К ним можно добавить лавровый лист, чтобы привлечь успех в карьере, немного крупы, чтобы жизнь была сытой, или кусочек сахара, чтобы горя не знать.

Как оберег лучше всего работает деревянная тарелочка. Если в доме спокойно, царит любовь и гармония, она будет впитывать положительную энергию и с лихвой ее возвращать. Если же в семье часты скандалы, желательно не подходить к оберегу в плохом настроении. Лучше чтобы тарелку активировала женщина. Для этого нужно смочить чистую ткань святой водой и протереть тарелочку круговыми движениями. На ночь засыпать в нее символичные предметы и попросить защиты.