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Марго Робби с мужем Томом Акерли на прогулке в Лос-Анджелесе

Марго Робби с мужем Томом Акерли на прогулке в Лос-Анджелесе

29-летняя Марго Робби и ее 30-летний муж Том Акерли карантина, судя по всему, придерживаются не очень строго — супруги не только выходят на прогулку, но и не используют никаких средств защиты вроде медицинских масок или перчаток. Более того, Том и вовсе ходит по улице босиком!

Вчера папарацци застали пару в Лос-Анджелесе, когда она неспешно прогуливалась недалеко от своего дома.


Для прогулки Марго и Том выбрали похожие образы — на обоих были шорты и футболки. В городе сейчас стоит по-настоящему летняя погода, так что находиться на улице в такой одежде более чем комфортно.

Впрочем, несмотря на отсутствие в США запретов на прогулки, на улицу супруги все же в разгар пандемии коронавируса выходят не так часто: последний паз папарацци удалось застать актрису и продюсера в начале месяца, когда они ездили за продуктами в супермаркет.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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