Марго Робби с мужем Томом Акерли на прогулке в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

29-летняя Марго Робби и ее 30-летний муж Том Акерли карантина, судя по всему, придерживаются не очень строго — супруги не только выходят на прогулку, но и не используют никаких средств защиты вроде медицинских масок или перчаток. Более того, Том и вовсе ходит по улице босиком!

Вчера папарацци застали пару в Лос-Анджелесе, когда она неспешно прогуливалась недалеко от своего дома.





Для прогулки Марго и Том выбрали похожие образы — на обоих были шорты и футболки. В городе сейчас стоит по-настоящему летняя погода, так что находиться на улице в такой одежде более чем комфортно.

Впрочем, несмотря на отсутствие в США запретов на прогулки, на улицу супруги все же в разгар пандемии коронавируса выходят не так часто: последний паз папарацци удалось застать актрису и продюсера в начале месяца, когда они ездили за продуктами в супермаркет.



