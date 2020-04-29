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Марк Хэмилл не смог объяснить "дыру" в сюжете "Звездных войн"

Марк Хэмилл не смог объяснить "дыру" в сюжете "Звездных войн"
Американский актер Марк Хэмилл, игравший Люка Скайуокера в трилогии "Звездные войны", не смог объяснить дыру в сюжете саги с участием дроида R2-D2, которую заметила одна из поклонниц, сообщает ET Canada.

"Моя дочь спросила: "R2-D2 был на протяжении всей истории, и ему никогда не стирали память. Почему же в какой-то момент он просто не сказал Люку, что Дарт Вейдер — его отец?" Я был в шоке от этих слов", — написал в Твиттере музыкант Джон Родерик.

Публикация стала вирусной в Сети: она набрала более 200 тысяч лайков и почти 28 тысяч комментариев, в которых пользователи обсуждали, как такое могло произойти. По одной из версий — дроид просто не хотел лезть в чужие дела.

Позже к обсуждению подключился и Марк Хэмилл, который заявил: "Когда я прочитал этот твит, то долго думал. Потом просто пожал плечами. Мне нечего сказать".


В фильмах "Звездные войны" небольшие механические роботы хранят множество информации. Поэтому R2-D2 знал многие секреты, в том числе, что Люк и Лея — родные брат и сестра.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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