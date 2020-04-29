Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Масочный режим введен в 13 российских регионах

Масочный режим введен в 13 российских регионахФото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Власти еще трех российских регионов в среду, 29 апреля, приняли решение ввести масочный режим на своей территории, сообщает РИА Новости. Таким образом их число достигло 13.

С 1 мая жители Самарской области будут обязаны носить маски на улице, в общественных местах и в городском транспорте. В Калужской области эти же правила будут действовать до 11 мая. Следить за их исполнением будет полиция. В Новгородской области меры коснулись двух районов — Чудовского и Маловишерского.

Ранее десять субъектов ввели на своей территории масочный режим. С 30 апреля он заработает в Приморском крае, с 1 мая — в Свердловской области. Меры уже действуют на Камчатке, в Севастополе, Якутии, Хабаровском крае, части Кузбасса, Новосибирской, Владимирской, Ивановской областях.

Ранее Минздрав и Минпромторг признали нехватку средств индивидуальной защиты у медиков в регионах. Медработникам рекомендовали сократить общение с зараженными коронавирусом и экономить маски.

В России насчитывается почти 100 тысяч инфицированных, 10 тысяч из них уже поправились. Умерли 972 человек, в том число 70 медработников.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мурашко оценил ситуацию со средствами защиты в России
Мурашко оценил ситуацию со средствами защиты в России
Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу
Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу
Что пишут в Телеграме: 29 апреля
Что пишут в Телеграме: 29 апреля
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 117 тысяч
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10 миллионов долларов
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10
Масочный режим введен в 13 российских регионах
Масочный режим введен в 13 российских регионах
Захарова: Болезненные фантазии СМИ Чехии ухудшат отношения с Россией
Захарова: Болезненные фантазии СМИ Чехии ухудшат отношения с Россией
Канделаки отказалась считать домогательством прикосновения Венедиктова к коленям
Канделаки отказалась считать домогательством прикосновения
Демократы оценили ущерб от обвинений Байдена в домогательствах
Демократы оценили ущерб от обвинений Байдена в домогательствах
Ваучеры "Аэрофлота" вместо возврата денег – но сразу? Многим понравится
Ваучеры "Аэрофлота" вместо возврата денег – но сразу? Многим
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег

Топ на сегодня

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Следите за дыханием: главный пульмонолог о важном симптоме Covid-19
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
Российские школьники рассказали о своих злоключениях в США
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней

Еще по теме

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В Ивановской области ввели карантин по гриппу и ОРВИ
Поликлиники Тюменской области перешли на масочный режим
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать