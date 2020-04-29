Масочный режим введен в 13 российских регионах

Вадим Карасев

Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Власти еще трех российских регионов в среду, 29 апреля, приняли решение ввести масочный режим на своей территории, сообщает РИА Новости. Таким образом их число достигло 13.

С 1 мая жители Самарской области будут обязаны носить маски на улице, в общественных местах и в городском транспорте. В Калужской области эти же правила будут действовать до 11 мая. Следить за их исполнением будет полиция. В Новгородской области меры коснулись двух районов — Чудовского и Маловишерского.

Ранее десять субъектов ввели на своей территории масочный режим. С 30 апреля он заработает в Приморском крае, с 1 мая — в Свердловской области. Меры уже действуют на Камчатке, в Севастополе, Якутии, Хабаровском крае, части Кузбасса, Новосибирской, Владимирской, Ивановской областях.

Ранее Минздрав и Минпромторг признали нехватку средств индивидуальной защиты у медиков в регионах. Медработникам рекомендовали сократить общение с зараженными коронавирусом и экономить маски.

В России насчитывается почти 100 тысяч инфицированных, 10 тысяч из них уже поправились. Умерли 972 человек, в том число 70 медработников.