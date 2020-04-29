Мать, бросившая детей умирать, умоляет вернуть их в семью

Анастасия Иванова

Вопиющий случай произошел в конце февраля в Кировской области. Елена Князева оставила двоих детей — грудную дочь и двухлетнего сына — без еды и воды на три дня в неотапливаемом доме. Малышей, которые чудом остались живы, изъяли у горе-матери.

В тот злополучный день Елена уехала из дома искать мужа, который якобы находился на заработках. Но близкие женщины уверены, что супруги запили, а о детях вспомнили, лишь когда протрезвели. При этом у Князевой хватает наглости возмущаться, что в ее дом проникли чужие люди.

«Мужа неделю не было дома. Не знаю, что на меня нашло, но я поехала искать его. И просто не смогла вернуться обратно. Дети остались дома играть на матрасе. Надеялась, что приеду в этот же день назад, но не получилось. Дома было что поесть, но малыши не могли добраться до еды. Нам полиция сообщила, что детей изъяли. Не знаю, зачем они приехали, говорят, что услышали какое-то мычание, поэтому и пробрались в дом. Для меня это было шоком. Не думала, что так будет», — рассказала Князева на шоу «Пусть говорят».

Сейчас горе-мать намерена вернуть малышей обратно, но сотрудники органов опеки не доверяют ей, да и родные Елены настроены против. «У них есть нечего, пусть лучше детей заберут другие люди, может, лучше будет», — заявила мать Князевой, которая наотрез отказалась смотреть за внуками.

Оказывается, у Елены Князевой не двое детей, а... пятеро. Первенца она родила в 16 и оставила его в роддоме. Второго — ждала такая же участь. Третий ребенок женщины проживает с родственниками отца, ну а самые младшие чуть было не умерли из-за халатности нерадивой мамаши.

В окружении Князевой уверены, что она рожала ради материнского капитала и пособий, поэтому содействуют тому, чтобы детей ей не вернули.

Фото: кадры из передачи «Пусть говорят»/Первый канал