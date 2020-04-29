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МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян

МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиянФото: Soe Zeya Tun / Reuters

МИД России затрудняется назвать число застрявших за границей россиян из-за различных сложностей. Об этом рассказал глава департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД РФ» Михаил Петраков, передает РИА Новости.

Он отметил, что основная сложность — отсутствие обязательной постановки на консульский учет. Петраков сообщил, что многие россияне не становятся на учет, предпочитая регистрироваться на портале гоуслуг.

«Кроме того, в ходе процесса вывоза появляются все новые и новые люди, у которых возникает потребность в вывозе», — отметил он. Петраков подчеркнул, что сейчас ситуация очень текучая и подвижная.

По его словам, с 18 марта в Россию вернулось почти 225 тысяч человек из 73 стран.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение — рейсы, организованные для возвращения граждан из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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