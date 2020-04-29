Михаил Полицеймако строит дом после рождения третьего ребенка

Влада Некрасова

Месяц назад Михаил Полицеймако стал отцом в третий раз. И в связи с этим счастливым событием решил, что его большой семье пора перебираться жить за город. Сегодня актер приступил к строительству нового дома в Подмосковье.

Свой день рождения, 28 апреля Михаилу Полицеймако исполнилось 44 года, он решил ознаменовать фундаментальным во всех смыслах событием. Актер приступил к строительству нового дома в Подмосковье. Жилье артиста будет деревянным, с просторным участком и лесом неподалеку.

На перемены Михаила подтолкнуло недавнее прибавление в семействе — меньше месяца назад супруга Лариса подарила ему третью дочку, которую назвали Марией. Помимо этого пара воспитывает 12-летнюю Эмилию и 9-летнюю Софию. В будущем коттедже у каждой из наследниц Полицеймако будет своя отдельная комната.

«Мы будем строить огромный дом, он будет называться «Викинг 2», — сообщил Михаил. — Пока еще ничего нет, только первый день работ — вбиваем сваи в песочный грунт, будем заливать фундамент. Безумно рады, потому что семья у нас увеличилась, и я подумал: нужен дом».

До этого семья обитало в городской квартире, где пару лет назад Полицеймако сделали ремонт. Правда, столкнулись с недобросовестными производителями мебели. Михаил и Лариса заказали кухонный гарнитур, оплатили услуги дизайнера. Однако компания не соблюла сроки, устанавливать кухню представители фирмы пришли почти на два месяца позже. Качество услуг также ожидало желать лучшего, поэтому супруги подали иск в суд против мебельщиков.

Осенью этого года пара отпразднует хрустальную свадьбу. С будущей женой Михаил познакомился на съемочной площадке, между ними сразу вспыхнула страсть. Полицеймако на тот момент состоял в отношениях с первой супругой Ольгой, да и родители новой возлюбленной сначала отказались принять ее выбор. Тем не менее 15 лет назад пара узаконила отношения — и Лариса стала надежным тылом для актера, она поддерживает его во всем.

Фото: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru