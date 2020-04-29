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Минздрав рассказал о разработке тестов на антитела в плазме

Минздрав рассказал о разработке тестов на антитела в плазмеФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По словам министра, в настоящее время разрабатывается тест-система, нацеленная на «специфический иммунитет». «Это один из вариантов иммуноглобулина, который показывает, в том числе, и вируснейтрализацию», — добавил Мурашко.

Глава ведомства пояснил, что этот тест позволит отобрать ту плазму, которую можно использовать как лекарственный препарат. Кроме того, ее будут применять в тестировании человека на наличие у него «специфического иммунитета, который вирус нейтрализует».

Ранее сообщалось, что естественного иммунитета человека к новому коронавирусу будет недостаточно для победы над пандемией, для формирования стойкой защитной реакции потребуется вакцина. Однако иммунитет появляется у переболевших COVID-19 в любой форме, в том числе в бессимптомной.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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