Мировому рынку предрекли новый обвал

Вадим Карасев

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.

По его данным, 61 процент инвесторов, чьи активы или годовой доход оцениваются как минимум 1 миллион долларов, ожидают падения акций еще на 5-20 процентов и только после этого готовы пополнить портфель. Еще 23 процента полагают, что цена на акции уже достаточно низкая для покупки. Около 16 процентов говорят, что сейчас рынок медвежий, и вообще не время пополнять портфель.

Опрос также показал, что богатейшие инвесторы в мире ожидают, что рецессия на глобальном рынке наступит в ближайшие 12 месяцев. Однако в долгосрочной перспективе они сохраняют оптимизм относительно ситуации на рынке.

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса. С момента мартовских минимумов акции уже восстановились примерно на 20 процентов, однако они по прежнему остаются значительно ниже максимумов 2020 года.