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Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19

Председатель парламента Республики Молдавия Зинаида Гречаная выразила благодарность Межпарламентской ассамблее СНГ за финансовую поддержку страны в борьбе с пандемией коронавируса. По словам спикера, предоставленная секретариатом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ помощь в размере 250 тыс. леев (около 14 тыс. долларов) очень важна и является знаковой в связи с тем, что в аналогичной ситуации оказались и другие государства-участники СНГ.

«Мы ценим это выражение поддержки и доброй воли, которое еще раз подтверждает искреннее отношение к нашей стране и народу Республики Молдавия», — заявила Гречаная.

Она уточнила, что эти средства пойдут на поддержку медицинских учреждений, работающих с Covid-19. Деньги уже поступили на казначейский счет Национального банка РМ от МПА СНГ со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Секретариат МПА — постоянно действующий административный орган Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Молдавия — первая из стран-партнеров, которая воспользовалась такой поддержкой в борьбе с пандемией.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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