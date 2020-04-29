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Морозов рассказал, когда может появиться вакцина против коронавируса

Морозов рассказал, когда может появиться вакцина против коронавируса

Вакцина против коронавируса появится не раньше четвёртого квартала 2020 года. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» в среду высказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Полагаю, это произойдет не раньше четвёртого квартала этого года, — сказал депутат. — Напомню, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала перспективными девять разрабатываемых в России вакцин. Но вакцину мало создать — она должна пройти ряд испытаний, в ходе которых будет ясно, формируется иммунитет или нет, насколько его хватает, какие появляются антитела — а на это нужно время».

По словам парламентария, «если описывать процесс упрощенно, то необходимо ввести вакцину испытуемым и, например, через 4 месяца оценить результат — другого пути нет». «Есть определённая этапность отслеживания эффективности вакцины и её безопасности, и эту этапность необходимо выдержать — без этого мы не можем массово прививать население», — подчеркнул депутат.

Также Дмитрий Морозов напомнил, что на повестке дня стоит ещё одно предложение ряда учёных — это возможность вакцинации (до тех пор, пока не будет готова вакцина против COVID-19) от других, менее опасных инфекций — для того, чтобы повысить иммунитет против всех вирусов, с которыми сталкивается человек, в том числе и нового коронавируса.

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По материалам: pnp.ru

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