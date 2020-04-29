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Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека

Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека
Попытки исказить историческую правду о Великой Отечественной войне и роли советского народа несут огромную угрозу миру и правам человека, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Заседание Евразийского альянса омбудсменов прошло в среду в формате видеоконференции. Во встрече принимали участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.

# В мире
По материалам: ria.ru

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