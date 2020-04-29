Мурашко оценил ситуацию со средствами защиты в России

Алексей Вольцев

Ситуация со снабжением средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону в РФ, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня ситуация со снабжением средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально. Мы видим, что запасы средств индивидуальной защиты уже имеются, но ни в коем случае нельзя руководителям учреждений здравоохранения, органов управления здравоохранением регионов оставлять этот вопрос без внимания". - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".