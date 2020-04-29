МВД добивается от ЦБ доступа к банковской тайне

Алексей Вольцев

МВД попросило у Центрального банка доступ к банковской тайне. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в письме к главе регулятора Эльвире Набиуллиной предложил заключить соглашение об информационном взаимодействии.

По информации «Известий», в МВД пояснили, что сейчас ведомство получает требуемую информацию недостаточно оперативно и это дает возможность преступникам вывести из банка средства. В качестве негативного примера несвоевременного информирования сотрудников МВД о противоправных действиях в банках министр привел факты вывода денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ).

Как отмечает издание, в ЦБ ответили, что прямой необходимости в расширении полномочий МВД нет. Если же круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, будет расширен, то это может негативно отразится на доверии общества к банковской системе. В то же время убытки в финансовой сфере настолько велики, что взаимодействие правохранительных органов и регулятора должно быть усилено, подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что вопрос о необходимости предоставления правоохранителям большего доступа к закрытым банковским данным поднимается не впервые. В 2018 году МВД выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые бы открыли доступ к таким документам дознавателям — от экспертов самого ведомства до участковых.