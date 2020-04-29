На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом

Влада Некрасова

© AP Photo / Invision/Matt Sayles

На благотворительных торгах, которые пройдут в Сети с 1 по 8 мая, будут продаваться онлайн-встречи со знаменитостями, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

“Расстояние — не препятствие, чтобы объединиться ради хорошего дела”, — заявили в пресс-службе компании.

Среди лотов: возможность записать песню со Стингом, побеседовать с британским актером Сашей Бароном Коэном или с участниками музыкальной группы The Strokes, встретиться на чашку кофе с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, с автором "Аббатства Даунтон" Джулианом Феллоузом, а также пообщаться с дизайнером Полом Смитом или скульптором Марком Куинном.

Вырученные от продажи деньги будут перечислены на борьбу с коронавирусом Международному комитету спасения.