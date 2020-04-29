На Бали при загадочных обстоятельствах погибли туристы из Украины

Алексей Вольцев

В Индонезии на острове Бали погибли двое украинских граждан — муж и жена. Об этом сообщают «Українські Новини».

Тела супругов нашли в районе Кедонганан в одной из квартир. Соседи обратили внимание, что украинцы долго не выходят на улицу. Они вызвали полицию, которая вскрыла квартиру.

«После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни», — сообщили правоохранители.

Тела украинцев опрыскали дезинфицирующими средствами, а затем доставили в больницу Санглах. В полиции заявили, что покойных эвакуировали по протоколам COVID-19 — это сделано в качестве меры предосторожности. Признаков насилия на телах не обнаружили.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины скончался в больнице Лондона.