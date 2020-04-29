На что могут рассчитывать авиапассажиры, чьи рейсы были отменены

Вадим Карасев

Более миллиона россиян из-за пандемии COVID-19 не смогли воспользоваться заранее приобретенными авиабилетами. Компании-перевозчики в свою очередь предлагают вместо денежных компенсаций ваучеры на следующие поездки.

С подобной ситуацией авиакомпании столкнулись впервые. И поскольку полученные от пассажиров средства уже были направлены на обслуживание самолетов, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендовала вместо денежных компенсаций воспользоваться так называемыми “ваучерами”, которые являются законной формой взаимоотношений перевозчиков и пассажиров.

Как рассказала Российской Газете эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Ишимбаева, ваучеры могут заменить билеты на рейсы, которые будут организованы после окончания пандемии.

Депозитный ваучер гарантирует пассажиру возможность совершить авиаперелет после окончания пандемии с зафиксированной стоимостью, - сообщила Ишимбаева.

Также исходя из сложившейся ситуации, компании готовы предоставить клиентам дополнительные привилегии, скидки и бонусы для сохранения клиентуры. По словам аналитика на стоимость полета при использовании ваучера не окажут влияние изменения курса национальной валюты и цен.

Свое мнение высказал и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он считает, что таким способом авиакомпании прокредитовывают себя. В то время как многим пассажирам, которые редко пользуются их услугами, деньги могут быть нужны сейчас.

Если человек путешествует один-два раза в год, а таких в России очень много, брать ваучер ему нет смысла, - заявил Зотов.

На данный момент компании-перевозчики с большим трудом идут на возврат денежных средств пассажирам. Оказать на них влияние можно посредством суда, однако стоит учитывать, что разбирательство в таком случае может затянуться.

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