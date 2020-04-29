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На Кубани разыскивают клиентов парикмахера, заболевшего коронавирусом нового типа

На Кубани разыскивают клиентов парикмахера, заболевшего коронавирусом нового типа

В Крымске идет поиск клиентов парикмахера, у которой выявили коронавирус нового типа. Она продолжала работать после 12 апреля во время объявленного карантина. Об этом сообщают Кубанские новости.

На данный момент администрация Крымского района, в котором был зафиксирован случай заболевания стилиста, продолжает поиски ее клиентов. Информация о том знала ли мастер о своем заболевании не известна. Парикмахер работала недалеко от гимназии № 7. Всех жителей района, кто обращался за услугами к этому парикмахеру, просят, не откладывая обратиться в Роспотребнадзор по телефону: 8(988) 966-00-34

Некоторые пострадавшие клиенты и их семьи уже находятся на режиме самоизоляции. У них взяты анализы на выявление COVID-19.

, - прокомментировала ситуацию пресс-служба администрации в Instagram.

На 29 апреля в Краснодарском крае зафиксирован 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, выздоровело – 208 человек, скончалось – 21.

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# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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