На «Оскар» начнут номинировать фильмы, прокат и премьера которых проходили онлайн

Лидия Мартынова

Прокат фильмов в кинотеатрах всегда был обязательным условием для соискания премии «Оскар», но в этом году Американская киноакадемия изменит правила в связи с пандемией коронавируса Covid-19.«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основные и специальные категории для 93-й премии «Оскар», — говорится в сообщении организаторов.Владельцы прав на картину обязаны предоставить киноакадемикам копию фильма на специальном защищенном сайте в течение 60 дней с ее выхода онлайн. Также организаторы отмечают, что фильм при этом должен соответствовать всем остальным требованиям отбора.Для американских кинокартин, которые, кроме исключений вроде южнокорейского фильма «Паразиты», всегда берут главную награду «Лучший фильм», условия участия в оскаровском конкурсе очень жесткие. Так, фильм должен идти в прокате в США определенное количество времени, а список штатов, где должен пройти показ, строго регламентирован. Например, Калифорния является обязательным для проката штатом. Там кинотеатры в связи с пандемией закрыты с 16 марта 2020 года.