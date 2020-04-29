На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина

Анастасия Иванова

Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил рассмотрение вопроса открытия продовольственных рынков страны в условиях карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что работу рынков на Украине после их открытия будет контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, им ежедневно будут предоставлять разрешение на работу на следующий день.